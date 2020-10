Coronavirus : de nouvelles mesures dans les Pyrénées-Atlantiques, fermeture à 22h pour tous les bars

Tous les bars des Pyrénées-Atlantiques devront baisser leur rideau à 22 heures. L'arrêté préfectoral prend effet à partir de jeudi 22 octobre et pour deux semaines au moins. C'est la première mesure prise par le préfet face à l'explosion du taux d'incidence de la circulation du virus. Les restaurants peuvent conserver leurs horaires de fermeture habituels. En revanche, ils devront appliquer une distance d'un mètre entre chaque chaise, alors que cette distance s'appliquait aux tables auparavant.

Les bars à tapas pourront continuer à servir de l'alcool pour les personnes qui se restaurent, "dans la limite du raisonnable, il ne s'agit pas dans manger une tapa pour trois verres de vin" précise le préfet en ajoutant que les mesures sanitaires doivent être respectées (tout le monde assis, un mètre entre les chaises). l'ARS précise qu'il n'y a pas, à ce jour, de cluster déclaré dans des bars du département.

De nouvelles mesures pour le sport

Les vestiaires devront fermer dans les établissements sportifs sauf trois exceptions : les scolaires et les professionnels pourront continuer à les utiliser et les piscines qui possèdent des vestiaires individuels les conserveront. Autre conséquence : les piscines n'ayant pas de vestiaires individuels devront fermer leurs portes.

La jauge pour les événements où le public est assis reste à 5000 spectateurs." - Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet indique qu'il n'abaisse pas la jauge des spectateurs de 5000 à 1000 car cette jauge concerne principalement les clubs professionnels de rugby, basket et handball dans le département. "J'ai assisté à des matchs dans chacun de ces clubs, le protocole mis en place pour les spectateurs est tout à fait satisfaisant et il n'y a pas de cluster chez les supporters." Un petit cluster est en revanche recensé dans l'effectif professionnel du club de rugby du Biarritz Olympique où cinq personnes sont contaminées.

Des chiffres alarmants, deux clusters en EPHAD

Tous les indicateurs sanitaires se dégradent dans le département. Les Pyrénées-Atlantiques ont le taux d'incident le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine à ce jour. En moins d'une semaine, ce taux d’incidence est passé de 125 à 208 contaminations pour 100 000 habitants. Ce taux d'incidence est également alarmant chez les plus de 65 ans où il atteind 68,5 cas pour 100 000 habitants et 58 pour les personnes âgées de 65 à 74 ans. Deux clusters sont enregistrés dans des EPHAD du Béarn.

