Coronavirus - Plus de 2200 entreprises en chômage partiel Haute-Vienne, la restauration dans le rouge

Les effets du coronavirus et du confinement touchent aussi de plus en plus les entreprises. En Haute-Vienne, plus de 2200 entreprises ont désormais recours au chômage partiel. Une situation qui impacte directement 19.500 salariés. C'est quatre fois plus d'entreprises qu'il y a une semaine (560), et plus de deux fois plus de salariés concernés (8000 vendredi dernier).

Situation catastrophique pour les hôtels et les restaurants

"Le secteur d'activité le plus impacté est celui de l'hôtellerie-restauration" a expliqué ce vendredi Nathalie Roudier, de la Direction du travail et de l'emploi (Direccte) de Haute-Vienne, devant celui de l'industrie manufacturière.

A ce jour, 60 entreprises ont vu leur demande d'aide d'indemnisation validée, et environ 750 demandes sont en cours d'instruction.