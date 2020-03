Coronavirus : débrayage des salariés d'Amazon à Montélimar, qui veulent la fermeture de l'entreprise

Des dizaines de salariés d'Amazon à Montélimar (Drôme) ont débrayé devant le dépôt ce mardi matin puis ce mardi après-midi pour contester leurs conditions de travail en pleine épidémie de coronavirus. Ils veulent exercer leur droit de retrait et demandent la fermeture de l'entreprise.

"La société a mis en place des consignes de sécurité, des gels hydroalcooliques et des lingettes pour se nettoyer les mains. Mais le gouvernement a expliqué qu'on ne devait pas être en contact avec plus de cinq personnes chaque jour alors que nous, on est entre 200 et 400 à travailler par équipe et qu'on croise vingt à trente personnes toutes les minutes. Comment mettre en sécurité les salariés du site ?", interroge Christophe Néant élu CGT au CSE, le comité social et économique de l'entreprise.

Les syndicats demandent la fermeture de l'entreprise dans la mesure où elle ne vend pas, selon eux, de produits nécessaires à la vie quotidienne. "À Montélimar, on vend des DVD, des livres, des ordinateurs, des chaussures. Je ne pense pas que c'est ce qui va sauver la France. On nous a expliqué qu'on ne devait travailler que si notre entreprise est importante pour la nation. Aujourd'hui, il me semble qu'Amazon Montélimar n'est pas importante pour le bien-être de la société", estime Christophe Néant.

Lui et d'autres salariés envisagent d'exercer leur droit de retrait. Certains salariés l'ont déjà fait savoir à la direction des ressources humaines de l'entreprise.