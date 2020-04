Coronavirus : déchèteries ouvertes aux professionnels dans le Gard

C‘est la loi pendant la période de confinement et de coronavirus : si les déchèteries sont ouvertes, elles sont réservées aux professionnels, et pas aux particuliers. Les 3 déchèteries intercommunales de Petite Camargue, Beauvoisin, Aimargues, et Vauvert rappellent, ceci dit, que si elles sont accessibles aux professionnels des 5 communes membres Aubord, Aimargues, Le Cailar, Beauvoisin et Vauvert, c’est exclusivement sur rendez-vous.

Le numéro : 04 66 51 19 21. Une permanence est mise en place de 9h à 12h et de 14h à 17h , du lundi au jeudi, et jusqu’à 16h30 le vendredi.

Les particuliers, en revanche, ne peuvent pas se déplacer pour un motif d’évacuation de déchets et encombrants. Toutes les déchèteries sont fermées au public le temps de la période de crise sanitaire. La Communauté de communes de Petite Camargue appelle au civisme, à ne pas déposer de gravats ni d’encombrants sur la voie publique. Le service des encombrants reprendra aussi sur rendez-vous à la sortie de crise.

Plus d’infos www.petitecamargue.fr