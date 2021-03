Coronavirus : découvrez la liste des commerces autorisés à rester ouverts

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir, lors d'une allocution à 20 heures, que les mesures de restriction en vigueur dans 19 départements seront étendues à toute la France métropolitaine, et ce pour quatre semaines dès samedi soir. France Bleu a répertorié les commerces qui resteront ouverts malgré le confinement.

Les commerces autorisés à ouvrir

Tous les magasins autorisés à ouvrir lors des premiers confinements

Fleuristes

Jardineries

Coiffeurs

Cabinets d'avocats et de notaires

Librairies

Disquaires

Les opticiens et les chocolatiers, déjà ouverts lors du confinement précédent, le sont toujours lors de ce reconfinement. Si les cordonniers ne sont finalement pas dans la liste, le ministre délégué au PME Alain Griset avait précisé mi-mars qu'ils font partie de la catégorie "réparation d'ordinateur et de biens personnels et domestiques" du précédent décret datant d'octobre.

Les galeries d'art, les magasins de jouets, les esthéticiennes, les agences de voyage ou encore les agences immobilières restent fermés. En revanche, les visites immobilières sont autorisées si cela concerne la résidence principale. Il est également possible de se rendre dans des concessions automobiles, sur rendez-vous. Enfin, les cours de conduite peuvent avoir lieu mais les portes des auto-écoles sont fermées au public, l'apprentissage du code en présentiel est donc suspendu.