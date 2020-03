Coronavirus : déjà 200.000 euros de pertes pour un traiteur près de Lille

Depuis quelques semaines la liste des événements annulés ou reportés ne cesse de s'allonger dans le Nord comme le salon Art Up!, Maker Faire Lille ou encore le Triathlon Indoor Festival prévu à Liévin. La propagation du coronavirus entraîne un gros coup de mou pour les entreprises de l'événementiel notamment les traiteurs. Butterfly Traiteur à la Madeleine près de Lille voit son carnet de commandes se vider pour le mois de mars. Des mesures de chômage partiel commencent à être prises par le patron.

"Nous sommes a l'arrêt complet" constate Philippe Dehongher. Le chef d'entreprise a fait les comptes. "Nous avions un peu près 500.000 euros de chiffre d'affaire signé pour ce mois-ci et au 1er mars nous sommes à 200.000 euros de pertes. C'est le calme plat" ajoute-t-il. Ses 40 salariés sont au repos forcés : "l'entreprise ne pourra pas tenir plusieurs mois dans cette situation si cela venait à durer."

"Pour l'instant on gère au jour le jour voire à l'après-midi près"

Plus aucun appel ni mail

Le patron de Butterfly Traiteur croise encore les doigts puisqu'une grosse convention avec 3.000 personnes est toujours maintenue pour la fin du mois. Philippe Dehongher est pour le moment au téléphone : "je demande à ma banque d'avoir un délais de trois mois sur nos engagements et de l'autre côté nous essayons de trouver le plus d'argent possible." Il regrette aussi une certaine psychose qui s'est installée face à la propagation du Covis-19.