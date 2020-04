Coronavirus : déjà plus de 232.000 salariés en chômage partiel dans le Centre Val-de-Loire

A ce jour, selon la préfecture de région, 26247 entreprises du Centre Val-de-Loire on déposé une demande d'activité partielle. Cela concerne plus de 232000 salariés.

En région Centre-Val de Loire, selon la préfecture, 26 247 demandes d'activité partielle (ou chômage partiel) ont été enregistrées à ce jour (en date du 9 avril). Rappelons que ce dispositif, dont les règles ont été assouplies par le gouvernement pendant l'épidémie de coronavirus, permet aux entreprises de toucher des aides pour compenser la baisse ou l'interruption totale de l'activité, et de verser ainsi une majeure partie des salaires

232000 salariés en chômage partiel dans la région

En tout, selon la préfecture du Centre Val-de-Loire, 232 902 salariés sont ainsi en chômage partiel à ce jour. En région Centre-Val de Loire, la préfecture indique que 14 057 entreprises commencent à percevoir des aides dans le cadre du fonds de solidarité, pour un montant total de 18,6 millions d’euros. "Ce dispositif sera complété par le Conseil régional de Centre-Val de Loire pour son second volet", précise la préfecture.

Report de charges pour 58000 entreprises depuis la mi-mars

Enfin, le report des "charges sociales", mis en place par le gouvernement et accordé par l'Urssaf, concerne plus de 58 275 entreprises de la région pour un total de plus de 215 millions d'euros. Ce report concerne les employeurs du secteur privé, les professionnels et auxiliaires médicaux, les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs

Le détail dans le Loiret

Concernant le Loiret précisément, pour le fonds de solidarité, "3431 mises en paiement" ont été effectuées pour un montant de 4,5 millions d’euros. Et pour le chômage partiel dans le Loiret : 6 940 demandes ont été enregistrées pour 60 219 salariés.