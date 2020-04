Coronavirus : déjà près de 12 000 demandes de chômage partiel en région Centre Val de Loire

C'est un indicateur de la baisse spectaculaire de l'activité économique en France, à cause de la crise du coronavirus. Les demandes de chômage partiel de la part des entreprises explosent. Près de 12 000 déjà en région Centre Val de Loire, et ce chiffre est sans doute encore loin de la réalité

Les principaux secteurs qui ont formulé des demandes d'indemnisation à l'Etat, pour le chômage partiel de leurs salariés, sont en premier lieu l'industrie, le bâtiment, et l'hôtellerie-restauration. En région Centre Val de Loire, elles sont 11 700 entreprises à avoir formulé ces demandes, cela représente 41 millions d'heures de travail en moins depuis le 16 mars dernier.

Mais ce chiffre est sans doute encore assez loin de la réalité, car il s'agit des données formulées sur le site de l'Agence de Service des Paiements, un organisme de l'Etat qui recense les demandes d'indemnisation des entreprises, pour toucher l'indemnisation promise par Emmanuel Macron : l'Etat verse 70% du salaire brut du salarié, sans que cela puisse descendre en dessous du SMIC.

Des embouteillages sur le site de l'agence dédiée aux demandes

Or il y a des entreprises qui n'ont pas encore formulé cette demande, ou bien qui peinent à le faire tout simplement parce que cette démarche se fait en ligne, sur le site internet de cette agence, l'ASP, qui peine à faire. "Beaucoup d'entreprises ont du mal à récupérer les codes et les certificats nécessaires, parce que pour elles c'est une première" témoigne le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret, Alain Jumeau.

Le préfet de la région Centre Val de Loire Pierre Pouessel reconnait que même si en une semaine le nombre d'entreprise ayant formulé une demande d'indemnisation a presque triplé, beaucoup ne sont pas encore comptabilisées, "mais ce problème de site internet est en train d'être réglé" promet-il.

Près de 30 000 salariés touchés dans le Loiret

Pour ce qui concerne le Loiret, 26 500 salariés sont au chômage en ce moment, là encore si l'on s'en tient aux données déjà collectées, c'est sans doute plus. D'autres chiffres montrent l'ampleur des difficultés des entreprises : la direction départementale des finances publiques a reçu plus de 600 demandes de report des échéances fiscales de la part des entreprises loirétaines, pour un montant, déjà, de près de 34 millions d'euros.

Des centaines de demandes d'indépendants, de micro-entrepreneurs, de professions libérales, sont déjà parvenues aux services fiscaux également, pour bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement, une aide pouvant aller jusqu'à 1500 euros pour faire face aux problèmes de trésorerie.

Le prêt garanti par l'Etat auprès des banques opérationnel

Par ailleurs le dispositif de prêt garanti par l'Etat à hauteur de 90%, que les chefs d'entreprise peuvent solliciter auprès de leur banque, est maintenant opérationnel, et déjà les demandes affluent. Les données régionales ne sont pas encore connues, mais 7 milliards d'euros ont déjà été demandés au niveau national, pour un montant moyen de 130 000 euros, venant essentiellement de petites et moyennes entreprises.

Mais les représentants des chefs d'entreprises et des artisans de la région se font encore écho de refus de la part des banques d'accorder ces prêts garantis par l'Etat. "L'engagement pris par les banques est clair", rappelle Thierry Martignon, le directeur régional de BPI France, la publique d'investissement, "la règle c'est d'accepter, s'il y a encore des refus c'est lié à un manque d'information".