Coronavirus : Denis Bouad "Nous ne pouvons pas laisser des centaines de personnes au bord du chemin"

Dix-neuf présidents socialistes de départements sont signataires d'une tribune dans le JDD ce dimanche : ils veulent un "revenu de base" universel pour lutter contre la pauvreté liée à la crise du coronavirus. Parmi eux, le président du Département du Gard, Denis Bouad, invité sur France Bleu ce lundi. Cette allocation réclamée serait réservée aux majeurs et dégressive en fonction des revenus.

Le constat est simple pour Denis Bouad : "L'inquiétude, c'est d'abord la crise sanitaire, et ses dizaines de milliers de victimes (..) mais derrière il va forcément y avoir une crise économique, qui va avoir un fort impact". Alors, il y a urgence à agir, et prendre des mesures fortes. "Je suis dans un département où il y a plus de 12% de taux de chômage, prolonge-t-il. Il y a dans le Gard 31 000 bénéficiaires du RSA, c'est le 4e département le plus pauvre de France. Une personne sur 7 vit ici sous le seuil de pauvreté. Nous avons 1 habitant sur 10 qui réside dans un quartier "politique de la ville", donc le fait que le président que je suis s'engage dans cette démarche est une bonne mesure"

"Nous ne pouvons pas laisser des centaines de personnes au bord du chemin" Denis Bouad, au micro France Bleu

Il y a un an, la majorité présidentielle a déjà rejeté la proposition de loi d'élus socialistes pour l'expérimentation locale du revenu de base. Comment fonctionnerait-il ? "Pour bénéficier du RSA il faut avoir 25 ans. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui sans accompagnement financier et qui sont dans des situations difficiles, souligne Denis Bouad. Leur permettre d'avoir ce revenu de base serait formidable. Il devrait bien sûr être accompagné de formations, de recherche d'emploi". Pour qui ? "Il est destiné à tout le monde, mais sera dégressif en fonction des revenus des uns et des autres. Il pourra être un complément de revenu pour celles et ceux qui ont un travail à temps partiel, qui ont des travaux saisonniers etc"

Le coût ? Comment le financer ? "Il y a des gens qui sont aujourd'hui exclus du RSA, qui ne le demandent pas. Si on accorde ce revenu universel à tous ceux qui en sont exclus, ce ne sera pas pour faire de l'épargne, mais bien pour consommer, consommer notamment des produits de première nécessité. Et là aussi, si on veut relancer l'économie, c'est par ce moyen aussi qu'on peut le faire"

"Aujourd'hui pour le département du Gard, c'est 187 millions d'euros pour le RSA. Donc si demain ça doit augmenter un peu, et si ça peut permettre à ces gardois de vivre un peu plus convenablement, eh bien il faut le faire" Denis Bouad

Pour conclure, le président du département du Gard espère aussi que la France saura tirer les leçons de cette crise, en particulier dans le domaine économique. "La société de demain ne pourra pas être celle qui a été hier. Avec cette mondialisation, on voit bien que nous sommes trop dépendants d'un tas de produits de première nécessité, regrette-t-il. Je pense notamment aux masques, aux médicaments, aux sérums. Il faudra localiser notre production dans ces domaines dans le département et dans la France entière"