Coronavirus : Denis Gillon ne fermera pas son magasin Aquaterra dans le centre ville de Nîmes

La colère gronde chez les commerçants nîmois. Et même un vent de révolte chez certains d'entre eux. Comme pour Denis Gillon, le gérant du magasin Aquaterra, rue Emile-Jamais dans le centre de Nîmes. La boutique est spécialisée dans la vente d'équipements pour la randonnée, la montagne ou la mer. Et Denis Gillon affirme qu'il ne fermera pas son magasin ce samedi soir, quitte à faire essayer les articles à ses clients dehors, quitte aussi à risquer des amendes. Comme il vend aussi des aliments et des boissons énergétiques, il essaiera de s'engouffrer dans cette faille et, pour les vêtements ou les chaussures, il installera s'il le faut des cabines d'essayage sur le trottoir.

Denis Gillon ne décolère pas depuis les annonces d'Emmanuel Macron ce mercredi soir : "S'il y avait des risques spécifiques à nos commerces, je ne protesterais même pas. Mais là, en l'occurrence, nous sommes dans des concentrations de population bien inférieures à celles des supermarchés ou des transports en commun. Nous avons le gel, les masques et pourtant on nous demande de fermer à nouveau. Quelle est la logique ?"

Denis Gillon précise qu'il n'a toujours pas touché les 10 000 euros prévus pour compenser la fermeture de son magasin en novembre dernier et cette fois il assure qu'il ne lâchera rien : "Même si je dois payer 1 500 euros d'amende, de toute façon ça me coûtera moins cher que si je devais fermer le magasin. Les calculs sont vite faits. A partir du moment où les gens ne peuvent plus vivre, vous commencez à basculer dans la révolte. Alors, à bon entendeur, salut".