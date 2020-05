Coronavirus : dépôt de bilan de l'enseigne d'ameublement Alinéa

Alexis Mulliez, le directeur général de Alinéa explique dans le journal "La Provence" ce samedi qu'après la crise sanitaire et économique du Coronavirus, "il n'était plus possible de tenir." L'enseigne d'ameublement et de décoration dépose le bilan.

L'entreprise de meubles Alinéa dépose le bilan. D'après les propos du directeur général Alexis Mulliez dans le journal La Provence ce samedi, "il n'était plus possible de tenir et c'est pourquoi nous avons déclaré l'état de cessation de paiement et nous sommes placés sous la protection du tribunal de commerce de Marseille." L'enseigne dit que la crise actuelle du coronavirus est le coup de grâce, après des difficultés liées aux manifestations des "gilets jaunes" fin 2018, puis contre la réforme des retraites fin 2019.

Une procédure de redressement judiciaire a été lancée selon La Provence. Deux options sont sur la table pour redresser l'entreprise : le dépôt d'un plan de continuation par ses actionnaires ou l'appel à des repreneurs.

L'impact des manifestations à répétition

"Quand on manifeste, surtout à répétition, comme cela a été fait tous les samedis, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'entreprises qui sont fragilisées. Et quand il y a un coup de vent, elles tombent", explique ce dimanche sur franceinfo, Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économistes, professeur titulaire de la chaire d’économie industriel au Cnam (Conservatoire national des arts et métiers).

"Alinéa avait été très affaiblie par les "gilets jaunes" et par la crise sur les retraites. Évidemment, cela ne suffit pas d'incriminer les gens qui ont manifesté puisqu'il y avait des erreurs de l'autre côté aussi", complète l'économiste. "Mais les effets sont extrêmement violents quand des gens bloquent."