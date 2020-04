Coronavirus : des annonces attendues mardi sur la réouverture du site PSA près de Rennes

Le constructeur automobile PSA prolonge le chômage partiel sur ses sites après la fin avril. Les CSE (comité social et économique) des sites français du groupe ont donné "un avis favorable à la poursuite de l'activité partielle" qui pourra être prolongée "jusqu'à fin juin" estime un délégué FO à nos confrères de l'AFP. Le redémarrage des usines françaises se fera progressivement.

Une reprise début mai à la Janais ?

Mardi 28 avril, un nouveau CSE va se tenir en audioconférence sur le site de la Janais, près de Rennes où travaillent 3000 salariés en CDI et un millier d'intérimaires. Un calendrier devrait être présenté sur la réouverture du site breton fermé depuis le 16 mars en raison de l'épidémie de coronavirus. "On pourrait reprendre l'activité dans la première ou deuxième semaine de mai" explique Laurent Valy élu CFDT, le premier syndicat de la Janais. "Bien sûr, il n'y aura qu'une seule équipe celle de la journée, il s'agira d'une équipe test présente sur la base du volontariat. Le salarié, qui ne viendra pas, restera en chômage partiel" précise le délégué syndical. Des règles de distanciation sociale et des mesures sanitaires stricts, comme le port de masques, seront prévues pour les personnels volontaires.

La question de la réouverture des concessionnaires

Dans un courrier adressé à Edouard Philippe et que s'est procuré le magazine "Challenges", le PDG du groupe PSA, Carlos Tavares, réclame la réouverture des concessionnaires pour relancer le commerce automobile. C'est d'ailleurs indispensable si l'on veut reprendre l'activité industrielle même à un rythme progressif rappelle Laurent Valy.