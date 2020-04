Coronavirus : préparez un bon petit plat et il sera livré à un sans-abri à Toulouse ou Montpellier

Le mouvement solidaire #PourEux propose aux particuliers de préparer des repas et de les faire livrer aux personnes sans domicile. En Occitanie, vous pouvez participer à Toulouse et Montpellier.

Les sans-abri sont encore plus vulnérables que d'habitude en cette période de confinement. Pour les aider à se nourrir, le mouvement solidaire #PourEux est né à Paris et se développe dans de nombreuses grandes villes comme Toulouse et Montpellier en Occitanie. Tout un chacun peut préparer un repas qui sera livré par un bénévole à un sans-abri.

Comment ça marche

Le principe est simple. Vous cuisinez un plat ou repas complet chez vous, vous remplissez un formulaire en ligne et un coursier bénévole vient récupérer le panier qu'il va déposer dans la rue à un sans-abri. Le repas sera livré, dans la mesure du possible, dans la journée.

" Ce qui est très apprécié c'est que ce sont des petits plats maison, ça change un peu de l'aide alimentaire qui peut être apportée" - Allison Reber, une des organisatrices à Toulouse

Le mouvement solidaire est né le 6 avril dernier à Toulouse. Depuis cette date, plus de 5.700 repas ont été livrés à Toulouse et sa couronne. Près d'une centaine de personnes livrent (livreurs surnommés à Toulouse les "Molets cassoulet") les repas et plus de 3.600 personnes sont membres de la page Facebook #PourEux Toulouse.

Des plats réalisés par une bénévole à Toulouse (capture écran) - Page Facebook #PourEux

Quand il ne pleut pas, les livreurs peuvent se déplacer jusqu'à 20h environ chez les particuliers. Certains bénévoles glissent dans les paniers des produits d'hygiène pour les sans-abri qui en manquent cruellement en ce moment.

TÉMOIGNAGE - Clément prépare des repas aux sans-abri à Toulouse Copier

Qui peut participer

La seule condition pour cuisiner est de ne pas être malade. Les cuisiniers bénévoles reçoivent quelques consignes sanitaires. "Bien se laver les mains, bien laver les aliments et utiliser des contenants jetables pour éviter toute contamination", explique Allison Reber une des organisatrices du mouvement #PourEux à Toulouse. Les cuisiniers sont vivement encouragés à porter un masque.

Les livreurs appliquent eux aussi les gestes barrières. Ils portent des masques et des gants et n'ont aucun contact physique avec les bénévoles et les sans-abri.

Comment participer

Pour participer, là aussi c'est très simple. Remplissez un formulaire sur le site internet du mouvement solidaire. Les photos des bons petits plats sont quotidiennement postés sur les réseaux sociaux, à Toulouse et Montpellier.