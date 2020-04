Coronavirus : des bons d'achat différés pour soutenir les commerces fermés de Carpentras

Pour aider ceux qui ont fermé boutique au début du confinement, l'association des commerçants et artisans de Carpentras propose, en ligne, des bons d'achat différés. Vous payez tout de suite, le commerçant touche l'argent tout de suite... Mais vous achetez plus tard.

Cinquième semaine de confinement, cinquième semaine de fermeture pour les commerces "non-essentiels"... Derrière les rideaux de fer, les difficultés s'amoncellent.

Pour aider les professionnels impactés, l'association des commerçants et artisans de Carpentras lance une plateforme de soutien en ligne. Elle y propose des bons d'achats différés dans les magasins fermés. Le principe est simple : vous choisissez le montant de votre futur achat, vous payez immédiatement. Le commerçant touche l'argent immédiatement. Mais vous, vous utiliserez votre bon plus tard, après le confinement.

"Ce bon d'achat sera valable jusqu'à la fin de l'année, explique Sylvie Rimbert, la présidente de l'association des commerçants et artisans de Carpentras. Vous pourrez même faire vos courses de Noël avec !"

Le but, évidemment, est de fournir de la trésorerie aux magasins pour qu'ils passent cette période de fermeture. C'est essentiel pour Jessica, qui gère (avec sa soeur Mélissa) le Livre Gourmand, une librairie-bistrot située dans le centre-ville. "Même avec cette initiative, nous ne sommes pas sûres de nous relever, confie-t-elle. Nous n'avons que deux ans d'existence, et peu de trésorerie..."

Clients mobilisés

Même crainte de la part de Samuel, qui tient la brasserie artisanale le Lapin Blanc. Lui espère que les clients joueront le jeu. "Pour l'instant, ça a l'air de prendre, se réjouit-il. Des dizaines de bons ont été vendus. On a déjà récolté, via la plateforme, plus de 3.400 euros." Chaque client choisit le montant de son futur achat - à partir de vingt euros.

Au total, une trentaine de commerces (fermés) de Carpentras adhèrent à cette plateforme... Cela va de la boutique de prêt-à-porter à l'institut de beauté, en passant par les restaurants. Si vous voulez participer, il vous suffit de vous connecter sur le site carpentrasnotreville.fr .