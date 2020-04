Coronavirus : 600 repas solidaires fournis au Secours Populaire du Puy-de-Dôme

Au Secours Populaire du Puy-de-Dôme, les bénévoles poursuivent leurs missions contre vents et marées. De plus en plus de familles en situation de précarité viennent les solliciter : 1200 la semaine dernière. Les stocks de nourriture baissant dangereusement, le Secours Populaire lance un appel aux dons. Il y a urgence ! Dans le même temps, quatre cuisiniers apportent leur soutien à l'association. Réunis à l'Institut des Métiers de Clermont-Ferrand, ils ont concocté 600 repas pour ce vendredi.

Apporter sa contribution auprès des plus démunis

C'est David Robin qui a eu cette idée. Il connait bien le Secours Populaire du Puy-de-Dôme pour avoir déjà participé à une opération caritative en sa faveur. David est responsable du pôle hôtellerie-restauration à l'Institut des Métiers de Clermont-Ferrand, un établissement fermé en raison de la crise.

La direction l'a autorisé à utiliser ses cuisines pour monter cette opération. Deux enseignants de l'Institut et un chef clermontois l'ont rejoint. Volailles, carottes glacées au miel pana cotta, flan pâtissier, le menu a été élaboré à partir de produits fournis par de généreux donateurs.

L'équipe a eu le sentiment de remplir une mission : _"Quand les bénévoles sont venus chercher les repas, ils étaient tellement heureux que ça m'a mis la larme à l'oeil. J'étais content de participer à ça"_témoigne David qui envisage déjà une deuxième opération.

Soutenir le Secours Populaire,

Le Secours Populaire traverse une période difficile, il est de plus en plus sollicité, des associations et organismes sociaux ayant fermé leurs portes pour cause de crise sanitaire. 1200 familles ont été reçues la semaine dernière et les chiffres augmentent sans cesse. Les bénévoles vont également au devant de personnes ou familles isolées en distribuant des paniers-repas. Jusqu'ici, l'association a pu faire face mais elle constate que les collectes journalières auprès des magasins sont de moins en moins abondantes. Pour assurer la pérennité de ses activités sur 9 sites dans le département du Puy-de-Dôme, l'appel aux dons est indispensable.

_"Tout ce qui est humain est nôtre"_explique le Secours Populaire. Faites un don : www.spf63.org

Adresse : Secours Populaire Puy de Dôme, 10 rue de Bien Assis, 63100 Clermont Ferrand

Tél : 04 73 42 27 40