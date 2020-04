Coronavirus : des chocolats de Pâques pour remercier les soignants

Les artisans de la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France (CCCF) se mobilisent dans toute la France pour remercier les soignants. Ils poursuivent l'opération solidaire Généreuses Pâques en distribuant également des chocolats aux enfants hospitalisés et aux personnes âgées en EHPAD.

Les cloches de Pâques sont perturbées avec l'épidémie de coronavirus : il y aura sans doute moins de chocolats distribués cette année, à cause des mesures de confinement. Plutôt que de se retrouver avec des stocks d'invendus, les artisans chocolatiers ont décidé de se mobiliser en distribuant des chocolats aux enfants hospitalisés et aux personnes âgées en EHPAD. Cette opération solidaire intitulée Généreuses Pâques a été lancée par la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France (CCCF). Ils étendent désormais leur action au personnel hospitalier.

Remercier les "héros du quotidien"

Les adhérents de la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France (CCCF) offrent une partie de leurs chocolats de Pâques aux soignants, "à ceux qui se battent au quotidien pour soigner les malades", "pour les encourager et les soutenir".

La CCCF est en lien avec la Fédération Hospitalière de France pour cette opération afin de faciliter la coordination entre les chocolateries, les confiseries et les établissements hospitaliers. "Les artisans chocolatiers confiseurs souhaitent encourager à leur manière, ces femmes et ces hommes qui combattent chaque jour le virus. Avec ces chocolats leur souhait est d’apporter un peu de gaieté et de douceur", rapporte la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France (CCCF).