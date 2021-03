Strasbourg : des commerçants privés de marché pour non-respect des mesures sanitaires

C'est un rappel à l'ordre ! La Ville de Strasbourg s'est penché sur l'organisation des marchés. La Commission des foires et marchés s'est réunie au mois de mars. Dans un communiqué de presse, la Ville explique que "si la majorité des commerçants et clients respectent les règles strictes définies dans le protocole, un certain nombre, limité mais en augmentation, de commerçants ne l'applique plus avec rigueur voire s'oppose à son application." Cela pourrait remettre en cause la tenue des 36 marchés de Strasbourg prévient la mairie.

Des commerçants suspendus 15 jours

La Commission a décidé de suspendre 12 commerçants sans remplacement pour une durée de 15 jours. La mesure prendra effet à compter du 3 avril.