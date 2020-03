Leroy Merlin, Castorama et Mr. Bricolage notamment proposent des services de retrait de commandes "sans contact" pour ceux qui ont besoin d'article de bricolage pendant le confinement.

Coronavirus : des enseignes de bricolage de Drôme et d'Ardèche lancent un drive pendant le confinement

Plusieurs enseignes de bricolage de Drôme et d'Ardèche ont décidé cette semaine de mettre en place un drive pour continuer de servir leur clients pendant le confinement pour lutter contre le coronavirus en France. Car les "commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé" figurent dans la liste des commerces dont l'ouverture est autorisée par le gouvernement.

Ainsi, un système de retrait de commandes "sans contact" a été lancé chez Leroy Merlin à Valence, chez Castorama à Saint-Marcel-lès-Valence ou chez Mr. Bricolage à Davézieux.

Une commande livrée sur le parking, sans contact avec le vendeur

Il faut d'abord passer sa commande sur le site internet. Chez Leroy Merlin, ce n'est possible que sur une sélection de produits de première nécessité (6 824 produits sur les 50 000 références que compte en moyenne un magasin).

Une fois que votre commande est prête, vous recevez une heure de rendez-vous pour venir la chercher. Vous pouvez alors vous rendre en magasin pour la récupérer, en replissant une attestation de sortie. Mais une fois sur place, vous restez dans votre voiture, sur le parking, jusqu'à ce qu'un vendeur dépose votre commande près du véhicule. Et vous ne sortez la récupérer qu'une fois qu'il est parti pour éviter tout contact.

La procédure d'achat "sans contact" chez Leroy Merlin. - © Leroy Merlin

Leroy Merlin précise que ses employés qui assurent le drive sont tous volontaires et qu'ils ne sont jamais plus de 20 sur le même site, "dans le plus strict respect des consignes sanitaires".

Castorama, de son côté, indique que les équipes présentes pour assurer le retrait en magasin disposent de gants et que les mesures d'hygiène ont été renforcées. Le groupe assure aussi que les salariés présents en magasin recevront une prime de 1.000 euros, et que "3.500 collaborateurs environ en bénéficieront".

D'autres enseignes restent fermées

D'autres magasins de bricolage, en revanche, ont préféré fermer par mesure de précaution. C'est le cas par exemple des enseignes BricoMarché ou de L'entrepôt du Bricolage.

Certains magasins Brico Dépôt proposent déjà un système de drive mais ce n'est "pas encore" le cas dans ceux de Saulce-sur-Rhône et d'Etoile-sur-Rhône, nous indique le groupe.

Chez Mr. Bricolage, ça dépend de l'enseigne : le Mr. Bricolage Loriol est ouvert normalement. Celui de Davézieux propose le retrait de commandes web sur place comme indiqué plus haut, mais les magasins de Privas, de Montélimar et de Pierrelatte sont fermés.