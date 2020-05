Coronavirus : des entreprises du Limousin reconverties dans la fabrication de solution hydroalcoolique

Même après le déconfinement, la ruée vers le gel hydroalcoolique continue. Les fabricants de ce produit, très prisé depuis le début de la pandémie de coronavirus, constatent même une nouvelle hausse de la demande. Ils se sont donc adaptés pour tenter d'y répondre, mais d'autres industriels se sont aussi lancés sur ce marché en plein boom.

En Corrèze par exemple, Eyrin Industrie a embauché 15 intérimaires et réorganisé ses équipes en 3 x 8, pour produire en continu ce fameux gel. "On en faisait déjà mais ce n'était pas notre produit phare" précise Yves Magne, l'un des co-directeur. Mais dès fin février la donne a changé, avec une production qui a grimpé de façon exponentielle. "Avant, on produisait 5 tonnes par mois, aujourd'hui on est à 40 tonnes par jour et _avec le déconfinement les demandes continuent d'affluer_." Les nouvelles commandes viennent notamment d'entreprises qui reprennent leur activité. Il s'attend aussi à une nouvelle vague lorsque les bars et restaurants rouvriront à leur tour, puis avec la relance de l'activité touristique.

Difficile de satisfaire tous les clients

Faute de place et face aux difficultés d'approvisionnement pour certaines matières premières, Eyrin Industrie ne peut pas augmenter davantage sa production. Ça laisse une part de ce juteux gâteau à de nouveaux venus, comme Centre 7, basé à Saint-Sornin-Leulac (Haute-Vienne). Spécialisée dans le conditionnement de coffrets cosmétiques et la fabrication de vernis à ongles, l'entreprise n'avait quasiment plus de travail durant le confinement.

Ça compense une partie de notre perte d'activité -Jérôme Pourieux, de Centre 7

Avec la plupart de ses 52 salariés en chômage partiel, Centre 7 a trouvé là un moyen de se relancer un peu, tout en se rendant utile. "On avait en stock des produits permettant de faire de la solution hydroalcoolique. Ça occupe quatre à cinq personnes à temps plein" se réjouit Jérôme Pourieux, responsable du stock et des approvisionnements chez Centre 7.

Une nouvelle activité qui pourrait se pérenniser

Sa solution, qui respecte toutes les normes en vigueur, a d'abord été vendue en bidons de cinq litres à des pharmaciens ou des grossistes. Mais là aussi, le déconfinement a fait évoluer la production. Puisqu'au delà des entreprises et commerçants, qui veulent en mettre à disposition de leurs salariés ou leurs clients, la demande des particuliers est aussi décuplée. L'entreprise a donc opté pour la fabrication de contenants de 100 mL qu'elle va continuer à produire en parallèle de ses activités traditionnelles qui reprennent très progressivement.

Même constat chez Minerva Oil, à Meuzac (Haute-Vienne). Sans renier le cœur de son activité, ce spécialiste des lubrifiants pour moteurs s'est également mis à fabriquer de la solution hydroalcoolique durant le confinement. Là aussi, ça continue. Le directeur Olivier Lafarge précise qu'il a réaménagé une de ses lignes de production pour fournir et conditionner "plus de 90.000 litres de solution par semaine."