Coronavirus : des entreprises sarthoises déjà impactées

Les hôteliers, les restaurateurs et les entreprises qui travaillent dans l'événementiel sont les premiers touchés par l'épidémie. Autre secteur impacté, celui du transport et notamment le transport scolaire.

Pascal Tesson est restaurateur à Ballon Saint Mars, dans le Nord Sarthe. Il emploie quatre personne à l'Atelier des Saveurs mais ces derniers jours, les annulations s'enchaînent. " On prépare des repas pour des séminaires toutes les semaines. J'ai des collègues qui alimentent les repas des associations. 2000/3000 personnes. Et là, ce sont des annulations les unes derrière les autres". Pascal Tesson livre aussi les cantines scolaires alors forcément la fermeture des écoles, collèges et lycées à partir de lundi, est un très mauvaise nouvelle. " Ce sont des milliers de repas qui s'envolent". Sans parler des grosses manifestations du printemps comme les 24 heures du Mans moto et auto qui sont menacées. Pascal Tesson garde le moral. " Pendant un mois et demi, l'activité va tourner au ralenti donc on va en profiter pour prendre des vacances, faire des travaux et se tourner vers la livraison des plats à domicile".

Pascal Tesson, traiteur à Ballon, est directement impacté par le coronavirus Copier

L'hôtellerie, le commerce, l'événementiel et les transports sont les premiers impactés

Pascal Tesson n'est pas le seul à souffrir des effets du Covid-19. " L'événementiel, la culture, le tourisme, le commerce mais aussi le transport sont impactés" estime Karel Henry, la présidente du Medef de la Sarthe. " Notamment les entreprises de transport de voyageurs, d'élèves aussi avec l'annulation des voyages scolaires". Et ce n'est que le début. " Ces secteurs enregistrent déjà une baisse de chiffre d'affaire mais il y a un effet en cascade sur l'ensemble des secteurs d'activité qui sera impacté à moyen et long terme". Certaines entreprises ont déjà limité les déplacements de leurs commerciaux. "Il y a aussi des baisses dans les carnets de commande sans parler des entreprises industrielles qui travaillent avec la Chine et l'Italie et qui connaissent des problèmes d'approvisionnement".

Karel Henry, présidente du Medef de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Les mesures de report de charges décidé annoncé jeudi soir par le chef de l'Etat pour ne pas plomber les trésoreries et éviter les faillites sont donc les bienvenues selon Karel Henry qui salue "la réactivité de l'Etat et de la Région des Pays de la Loire qui ont pris des mesures d'urgence". Comme le renforcement des mesures de chômage partiel ou le report des délais de paiement des charges locales et fiscales pour le mois de mars. Sans justification, ni pénalité pour les entreprises qui le souhaitent. " Cela peut aider les entreprises qui ont du report de chiffre d'affaire de passer le cap comme dans le secteur de l'événementiel avec des spectacles ou des manifestations qui peuvent être reportées au deuxième semestre. C'est une mesure intéressante même s'il elle ne sera pas suffisante sur le long terme". Car face à cette crise sanitaire inédite, il y aura forcément de la casse.

Interview de Karel Henry ici