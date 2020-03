Coronavirus : des facteurs sarthois exercent leur droit de retrait

La distribution du courrier était maintenue ce mardi 17 mars 2020 mais des facteurs ont fait valoir leur droit de retrait partout en France, notamment au Mans. Ils estiment que les mesures prises par La Poste sont insuffisantes pour protéger leur santé et celle du public face au coronavirus.

Au Mans et ailleurs en Sarthe, mais aussi à Paris, Marseille, Lille, Lorient, Toulouse, Caen ou encore Sarlat, des facteurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour dénoncer des mesures de protection qu'ils jugent insuffisantes face au coronavirus, aussi bien pour eux que pour le public. "La Poste devait nous munir de gants, de masques et de gel hydro-alcoolique", explique Fabrice Garnier, secrétaire général de la CGT FAPT de la Sarthe, joint par France Bleu Maine. "Sauf que ce n'était pas le cas partout, et le matériel continue d'arriver au compte-gouttes".

Un facteur qui sort va forcément croiser plus de cinq personnes - Fabrice Garnier, CGT FAPT 72

Selon l'Agence France-Presse, lors d'une réunion avec la direction des ressources humaines du groupe La Poste, les organisations syndicales ont demandé "que les missions indispensables soient redéfinies avant toute chose mais la direction a estimé que toute l'activité devait être assurée". Ce qui fait bondir Fabrice Garnier, qui ne comprend pas par exemple que les facteurs continuent d'assurer leurs tournées : "Le ministre de la santé dit qu'on ne doit pas entrer en contact avec plus de cinq personnes par jour. Un facteur qui sort dans la rue va forcément en croiser plus. Au centre de tri Monthéard au Mans, il y a 350 salariés : comment voulez-vous qu'on respecte les distances de sécurité ? Les salariés sont vraiment effrayés. Je ne comprends pas pourquoi La Poste s'entête à faire sortir les facteurs et à faire travailler les gens ensemble. Elle devrait nous dire de rentrer chez nous".