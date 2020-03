A quelques heures d'une nouvelle allocution d'Emmanuel Macron, de très nombreux Alsaciens se sont pressés dans les magasins alimentaires lundi, provoquant de longues files d'attente et des scènes d'incivilité.

Coronavirus - "Des gens qui se jettent sur les pâtes et l'eau" : ruée dans les magasins alsaciens

"Nous avions 300 à 400 personnes qui attendaient en caisse, avec des caddies pleins à ras bord. Et beaucoup de monde dans le magasin, des gens qui se se jetaient, couraient de rayon en rayon." La scène décrite ici par un salarié d'Auchan de l'agglomération de Strasbourg (Bas-Rhin) s'applique à de nombreux supermarchés et hypermarchés alsaciens lundi 16 mars. Alors qu'Emmanuel Macron s'apprête de nouveau à prendre la parole dans quelques heures, pour annonce de nouvelles mesures pour limiter l'épidémie de coronavirus, de longues files d'attente se sont formées dans les magasins alimentaires dès la matinée.

Des entrées filtrées, pour éviter la cohue

A midi, dans plusieurs hypermarchés strasbourgeois, il fallait faire une demie-heure de queue avant d'entrer dans le magasin, le tout dans le calme. Les entrées ont dû être filtrées : à chaque sortie d'un client, un autre pouvait entrer, mises à part les personnes handicapées qui ont une priorité d'accès. A midi, les rayon pâte et sauce tomate étaient dévalisés par endroit, les rayons mouchoirs et papier toilette quasi-vides. Des employés conseillaient aux clients dans la file d'attente de revenir un autre jour et les rassurait quant à l'approvisionnement.

File d'attente dans un centre commercial strasbourgeois, le 16 mars 2020 © Radio France - Luc Dreosto

Ce salarié d'Auchan s'exaspère de "voir des gens se jeter désespérément sur des packs d'eau et sur des pâtes" : "De l'eau, tout le monde en a au robinet, et les pâtes, on continuera à en avoir", explique-t-il.

Chaque magasin est approvisionné, de la marchandise on en aura encore.

Sans parler de cohue, ce salarié dénonce également l'incivilité de certains clients. "Ils sont dans leur petite vague de panique, veulent leur petit truc à eux, et ne font pas attention à ce qui se passe à côté. Une de mes collègues au rayon pâtes a été bousculée à plusieurs reprises : les clients voulaient leurs pâtes et se sont jetés. On a même entendu parfois des insultes".