Coronavirus : des grandes enseignes se lancent dans le Drive à Châteauroux

En pleine épidémie de coronavirus, alors que le pays tourne au ralenti depuis il y a un mois et demi, les magasins se préparent au début du déconfinement prévu le 11 mai. Certaines enseignes reprennent progressivement leur activité en mettant en place un drive. Cela permet aux clients de passer commande et de revenir la récupérer devant le magasin, tout en respectant les mesures barrières.

À Châteauroux, plusieurs magasins ont mis en place ce dispositif. C'est le cas de Cultura Cap-Sud, à Saint-Maur, qui a été totalement à l'arrêt depuis l'annonce du confinement il y a un mois et demi. "C'est l'occasion de pouvoir reprendre, de retrouver une activité, et de partager notre mission qui est de faire vivre et de partager la culture", explique Lucie Simmoneau, la directrice du magasin castelroussin.

Respect des gestes barrières

Depuis le 16 mars, tous ses employés sont au chômage partiel. Mardi 28 avril, cinq d'entre eux ont repris le travail pour la mise en place du drive. "Vous réservez votre produit en ligne, vous sélectionner le magasin de Saint-Maur, vous pouvez voir nos stocks en direct. Vous réservez vos articles et vous venez les récupérer dans les quatre heures qui suivent, le temps que l'on prépare votre commande", précise la directrice.

Une façon d'assurer la sécurité des salariés et des clients, en respectant les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. "Vous vous garez sur le parking, comme d'habitude. Et devant le magasin, il y a un comptoir où vous venez récupérer votre commande. C'est sans contact", ajoute Lucie Simmoneau, qui précise qu'on peut commander des produits culturels, mais également des fournitures de mercerie, utiles pour fabriquer des masques artisanaux.

À Châteauroux, d'autres enseignes comme Decathlon, Jardiland, Leroy Merlin ou encore Brico Dépôt ont également mis en place un drive.