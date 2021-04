Coronavirus : des magasins de bricolage et des centres commerciaux fermés à partir du 7 avril dans le Bas-Rhin

La préfecture du Bas-Rhin annonce ce mardi soir la fermeture de centres commerciaux et de magasins de bricolage de plus de 10 000 m2. Des mesures pour tenter de limiter la circulation du virus dans le territoire.

"La circulation du virus est importante dans le Bas-Rhin", indique la préfecture dans un communiqué publié ce mardi soir. En conséquences, de nouvelles mesures sont prises pour tenter de limiter les contacts dans les lieux clos.

Le click and collect interdit dans ces magasins

A partir du mercredi 7 avril, les magasins de vente et centres commerciaux dont la surface est supérieure ou égale à 10 000m2 doivent fermés jusqu'au 3 mai inclus. Dans ces ensembles seuls les magasins vendant des bien de première nécessité alimentaire et pharmacie exclusivement pourront rester ouverts. Le click and collect ne sera pas possible dans les magasins fermés.

Pour les magasins de bricolage concernés, les professionnels du secteur pourront venir sur présentation de leur carte.

Voici la liste des magasins concernés :

La liste des magasins - Préfecture du Bas-Rhin