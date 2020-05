Coronavirus : des millions de masques à destination de la France transitent par l’aéroport de Châteauroux

Des millions de masques à destination des pharmacies françaises vont transiter toute cette semaine par l'aéroport de Châteauroux. Ce lundi 4 mai en toute fin de journée, 300 000 masques chirurgicaux sont arrivés dans l'Indre a bord d'un Boeing 737 en provenance de Nankin Lukou en Chine ; un vol affrété Federgy, la chambre syndicale des groupements de pharmacies dont le président Alain Groleau est Indrien.

300 000 masques sont arrivés ce lundi soir, plus d'un million devraient arriver ce mardi toujours à l'aéroport de Châteauroux. Un vol par jour est visiblement programmé : « Aujourd’hui, j’ai une pensée toute particulière pour tous les soignants qui sont au front depuis plus de deux mois et qui font un travail formidable, et bien sûr pour tous ceux qui sont décédés de cette terrible maladie » souligne Alain Grollaud, le président de Federgy.

Ce premier vol à eu lieu grâce l'étroite collaboration de l’Union Des Groupement de Pharmaciens d'Officine et en accord avec les syndicats de pharmacie, FSPF, USPO et le Conseil de l’Ordre. Cela permettra à toutes les pharmacies affiliées de France métropolitaine de pouvoir commander les masques, les gels et solutions hydroalcooliques destinés à leurs patients. Enfin, cette opération a pu se dérouler grâce à la coopération entre les autorités chinoises et françaises et grâce à l’appui notamment de l’Ambassade de France en Chine.

Après l'arrivée des Airbus A380 de British Airways il y a un mois, l'aéroport de Châteauroux se distingue une nouvelle fois de la plus belle des manières...et ce n'est pas terminé !