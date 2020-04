Coronavirus : Des records de production de Doliprane pour l'usine SANOFI de Lisieux (Calvados)

Un million et demi de boites de Doliprane sortent chaque jour des lignes de production de l'usine Sanofi à Lisieux. C'est 150% de plus que d'ordinaire avec même un pic à 400% après l'annonce du confinement. Ce médicament est aujourd'hui le plus vendu en France pour soulager les symptômes du Covid19.