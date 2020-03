Coronavirus : des Restos du cœur contraints de fermer dans la Loire

Les conséquences du virus sur les plus démunis sont chaque jour un peu plus mis en lumière par la situation que traverse la France. L’accompagnement des personnes dans le besoin est ainsi touché de plein fouet par le coronavirus. Le centre des Restos du cœur de Saint-Etienne, l'un des 10 plus gros de France, est par exemple fermé. Il compte 1 500 bénéficiaires inscrits, jusqu'à 600 personnes accueillies par jour, sans compter les bénévoles.

Mais les locaux sont vétustes et exigus. Les responsables stéphanois ont donc du fermer, la mort dans l'âme, partagés entre l'urgence sanitaire et la nécessité d'aider les plus démunis. Jean-Claude Pays, le responsable du centre de Saint-Etienne : "Nous avons dû prendre la décision de fermer le centre compte tenu du nombre important de bénéficiaires et de la configuration des locaux. On a parfois une centaine de bénéficiaires qui attendent, auxquels il faut ajouter une quarantaine de bénévoles pour faire tourner le centre. Ça nous semblait très difficile d continuer la distribution en respectant les consignes départementales."

Un vrai crève cœur aussi pour Henri Beaudoin, le président des Restos du cœur de la Loire. Sur le papier, les Restos du cœur ont les autorisations pour ouvrir, car ils distribuent de la nourriture mais dans les faits c'est plus compliqué car "les centres ne sont pas forcément adaptés aux précautions à prendre pour éviter la contamination éventuelle à ce virus. Nous avons surtout des bénévoles d’un certain âge avec une santé fragile et qui veulent se mettre en retrait ce qui est compréhensible. Pour l’instant deux centres sont fermés. Les 14 autres fonctionnent au moins jusque fin mars".

Le centre de Saint-Etienne devait mettre fin à sa campagne d'hiver en fin de semaine prochaine (le 29 mars)