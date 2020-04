Coronavirus : des salariés d'Amazon s'estiment bien protégés et demandent la réouverture des entrepôts

Amazon va-t-il pouvoir reprendre une activité normale ? La cour d'appel de Versailles examine le dossier ce mardi. Le géant américain a fait appel du jugement le condamnant à ne plus livrer que les produits essentiels. Des salariés non syndiqués contestent la procédure et ont lancé une pétition.