Coronavirus : des salariés de General Electric exercent leur droit de retrait à Bourogne

"Pendant que les cadres sont en télétravail, les ouvriers, les gens du bas n'ont qu'à aller mourir" s'emporte un syndicaliste de la CGT de General Electric à Belfort et Bourogne. En effet, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron invitant les Français à rester chez eux, les salariés du groupe américain n'ont reçu aucune instruction : "il n'est pas envisagé de fermer" explique à France Bleu Belfort Montbéliard une source syndicale. "Les salariés sont très inquiets, car "il n'y a aucune distribution de masques, ni de gel hydrooalcolique dans les ateliers que ce soit à Belfort et à Bourogne. Les postes de travail ne sont pas désinfectés. Les toilettes sont fermés, il n'y a aucun protocole de sécurité" indique le représentant du personnel.

Un droit de retrait exercé à Bourogne

Dès midi, les ouvriers de GE, dans la filière turbine à gaz, vont arrêter le travail dans les ateliers de Bourogne après avoir exercé leur droit de travail explique la CGT. Ces 150 salariés mettent en avant le "danger grave et imminent" de la situation. Selon nos informations, une réunion extraordinaire entre syndicats et direction doit avoir lieu ce mardi en début d'après-midi pour trouver une solution. "Cette situation est dingue, incompréhensible, surtout quand on voit que Peugeot à Sochaux a arrêté la production. Notre direction n'a pas pris la mesure de la situation" estime une source syndicale. "La direction prend les mesures du gouvernement à la légère, elle est dans le cosmos" s'étonne encore le syndicaliste.