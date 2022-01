Coronavirus : des stations de ski à flux tendu à cause de la vague Omicron

Le variant Omicron se propage très rapidement en France et les stations de ski n'échappent pas à la règle en Savoie et en Haute-Savoie. Face à la multiplication des cas de Covid-19 et des cas contacts dans les services, les stations s'organisent tant bien que mal.

"On est à flux tendu, très tendu", raconte Jean-Claude Raffin, le maire de Modane. Sur les hauteurs, la station de Valfréjus fonctionne et presque toutes les remontées mécaniques sont ouvertes. Mais dans les bureaux, les responsables de la station s'arrachent les cheveux pour combler les trous dans les plannings, des trous engendrés par les arrêts maladies liés au Covid-19. "C'est une situation inédite. On n'a plus de réserves", témoigne le maire.

"C'est compliqué depuis Noël avec l'explosion, soit des cas avérés, soit des cas contacts, il faut constamment jongler avec les tableaux de service", explique Yann Chaboissier, le président de l'office de tourisme Haute-Maurienne Vanoise. Boucher les trous s'avère être un véritable défi avec le tiers, la moitié voire la totalité de certains services affectés par le virus ou cas contacts, en fonction des jours. "On ne peut pas faire de magie, il faut faire des choix. On donne la priorité à l'ouverture d'un bureau d'information plutôt qu'un autre, ou alors d'ouverture d'une piste plutôt qu'une autre, des choix responsables pour que les services puissent continuer leurs missions", ajoute ce cadre de la station.

Pour l'instant, seule une remontée mécanique est fermée à cause du manque de bras. "En fait nous faisons en sorte de laisser les remontées structurantes du domaine ouvertes, de manière à ce que ce soit presque invisible pour nos clients."

Des saisonniers en renfort

Pour que la station puisse fonctionner presque normalement, comme c'est le cas actuellement, certains saisonniers font des heures supplémentaires. D'autres sont appelés en renfort d'autres stations comme La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans, et Bonneval sur Arc. Elles sont confrontées au même problème de manque de main d'œuvre donc Valfréjus est aussi amené à envoyer des saisonniers dans les stations voisines. "On se tient la main, dans le respect des gestes barrières", plaisante Yann Chaboissier. Mais le banc des remplaçants se vide, il ne faut pas que ça dure trop longtemps."

D'autres stations touchées

Mais Valfréjus n'est, de loin, pas la seule station touchée par cette problématique. "C'est presque généralisé à l'ensemble des domaines en France. Après c'est plus ou moins gérable en fonction de la taille des stations", raconte Jean-Luc Boch, le président de l'association Nationale des Maires des Stations de Montagne, et aussi maire de La Plagne.

Les nouvelles restent toutefois plutôt rassurantes : les malades du Covid-19 et les cas contacts commencent à revenir et avec le départ des vacanciers de Noël et du Nouvel an, le rythme des contaminations semble ralentir en station. Cette tendance rassure ces professionnels : "J'espère que d'ici les vacances de février ça ira mieux", témoigne Jean-Claude Raffin.