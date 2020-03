Coronavirus : des stocks de lin produit en Normandie, bloqués en Chine

Depuis quelques jours les bourses mondiales sont dans le rouge à cause de la crise du coronavirus. Quelles sont les conséquences économiques en Normandie ? France Bleu Normandie s'est rendu chez un producteur de lin.

80% de la production exportée en Chine

Antoine Decultot est agriculteur à Bretteville du Grand Caux, non loin de Fécamp. Parmi ses cultures, du lin car la Normandie est le leader mondial de la production de lin. Chez lui, 80% de la production de fibre longue du lin part vers la Chine et l'Inde, enfin plus vraiment depuis un mois et demi. D'abord à cause de la grève des dockers contre la réforme des retraites. Au lieu d'aller au Havre, il a dû envoyer ses containers de lin vers Dunkerque et ça lui a coûté trois fois plus cher. Maintenant il doit aussi composé avec le coronavirus.

Les containers arrivés à Shangaï restaient fermés car tout le monde était confinés. On a dû stocké ici le lin"

Heureusement le lin n'est pas périssable et peut rester dans les containers quelques temps mais la chaîne de transformation s'en trouve grippée. Depuis la semaine dernière Antoine Decultot constate une petite reprise de l'activité, en Chine la moitié des travailleurs de l'usine de filature sont de nouveau à leur poste après la levée de mesure de confinement. C'est mieux que rien pour lui :

On a perdu presque 1 mois et demi de transformation du lin en Chine. La culture du lin est rentable depuis quelques années, on arrive à sortir un revenu, il faut que ça continue."

Il est trop tôt pour connaître les conséquences financières pour cet agriculteur, le bilan se fera sur l'année