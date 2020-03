Coronavirus : des tensions dans les usines en activité

Certains métiers ne peuvent pas basculer vers le télétravail, notamment dans l’industrie. Des salariés s'inquiètent pour leur sécurité sanitaire et obtiennent parfois l’arrêt de la production. Exemples avec Valéo, Faurecia et Normandise.

Les usines doivent-elles toutes fermer en cette période de restriction de déplacement ? Lundi soir Emmanuel Macron a demandé aux dirigeants d'entreprises de privilégier le télétravail ou, quand c’est impossible, de “protéger les salariés”. Fermeture d’usine ou activité réduite ? Les décisions se prennent au cas par cas, parfois sous la pression des syndicats.

Normandise poursuit en effectifs réduits

C’est l’un des fleurons de l’industrie viroise : Normandise, spécialisée dans la fabrication de nourriture animale, compte 700 salariés. Les commerciaux et les employés dits administratifs exercent en télétravail mais la production n’a pas été arrêtée. “Nous tournons mais avec un absentéisme important. Aujourd’hui environ 15 % des salariés mais cette proportion augmente chaque jour” précise Jean-Charles Duquesne, l’un de deux directeurs. “Certains gardent leurs enfants, d’autres sont en arrêt de travail pour raison de santé. Il y a aussi une forme de panique, surtout dans les équipes de nuit où les conditions psychologiques sont différentes avec un sentiment de solitude” détaille le patron, qui dit se rendre dans les ateliers après la tombée du jour pour aller à la rencontre des salariés.

Le dirigeant considère que son usine appartient à l’industrie alimentaire. “Si les gens ne trouvent pas de nourriture il risque d’abandonner leurs animaux ou leur donner des denrées pour les humains comme de la viande hachée ou des escalopes de poulet. Ce qui aggraverait les manques de produits alimentaires dans les supermarchés” détaille Jean-Charles Duquesne, qui reconnaît devoir souvent expliquer son raisonnement aux personnes sceptiques ou critiques.

Volte-face chez Faurecia et Valéo

Beaucoup de constructeurs automobiles ont stoppé leurs chaînes de production mais des fournisseurs poursuivaient leurs activités. Comme Faurecia dans le bassin de Flers et Valéo à Mondeville. Dans les deux cas les directions ont décidé ce mercredi d'appuyer sur “stop”. “Nous avons eu un CSE extraordinaire hier et la direction voulait poursuivre jusqu’au 27 mars avec 50 % des salariés” détaille Thierry Blanc, délégué CFDT. “Les salariés craignaient pour leur sécurité et ils l’ont fait savoir. Finalement tout a changé dans la nuit de mardi à mercredi. Nous arrêterons vendredi matin à 5h” détaille le représentant du personnel. Pour l’heure une reprise est prévue le 30 mars chez le spécialiste du siège auto qui compte 1 200 salariés dans le bassin flérien.

Dans l’agglomération caennaise, les salariés de Valéo ont réagi dans la foulée de la dernière intervention d’Emmanuel Macron (lundi soir). “Il y a eu débrayage dès hier matin” explique Denis Bréant, délégué CGT. “L’action s’est poursuivie aujourd’hui avec une réunion d’urgence pour dire à la direction que nous voulions exercer notre droit de retrait”. Une alerte jugée suffisamment significative pour provoquer un arrêt immédiat chez ce fournisseur de l’industrie automobile (300 salariés à Mondeville). “On ne comprenait pas l’obstination de la direction. Nous ne fabriquons pas des produits de premières nécessité” tacle ce délégué spécialisé dans la métallurgie. L’arrêt de la production est prévu pour quinze jours.