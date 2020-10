Coronavirus : des TGV supprimés temporairement par la SNCF, faute de clients

Les clients ne sont pas assez nombreux à bord des trains ces dernières semaines. Malgré un été relativement bon pour la SNCF (grâce aux prix et aux retrouvailles en famille après le confinement), "la rentrée est difficile" a expliqué la porte-parole de l'entreprise à l'AFP ce jeudi 8 octobre. La SNCF va donc supprimer temporairement certains TGV dans les prochains mois pour mieux adapter son offre aux besoins des voyageurs et éviter ainsi de faire circuler des trains vides.

La crise sanitaire n'a, en effet, pas épargné l'entreprise ferroviaire. Et contrairement aux Intercités, TER et trains de la banlieue parisienne qui sont subventionnés par l'Etat et les régions, les TGV sont directement organisés par la SNCF, sur ses fonds propres. Ils ont à ce jour perdu plus de 3 milliards d'euros en raison de l'effondrement du trafic voyageurs selon le groupe public.

Des trains à moitié vides la semaine

Si les TGV sont actuellement remplis aux deux tiers le weekend, la clientèle professionnelle est en baisse de 60 à 70% pendant la semaine, souligne la SNCF. Durant la semaine, certains trains roulent donc à moitié vides.

Et les prévisions pour les prochains mois "sont pessimistes". Les réservations pour les fêtes de fin d'années seraient décevantes. D'ailleurs la SNCF renouvelle son opération pour inciter les Français à prendre le train : durant les vacances d'hiver, les voyages en TGV inOui, Intercités et Ouigo sont 100% remboursables avant le départ.

En attendant, l'entreprise explique qu'"il n'est pas économiquement, ni écologiquement, responsable de faire circuler des TGV trop peu remplis." La porte-parole précise qu'il n'y a pas de plan national. Elle estime par ailleurs qu'"un peu plus de 5%" des TGV devraient être concernés, hors période de congés scolaires.

Des mesures "temporaires"

La SNCF rappelle que ces mesures sont temporaires et préfère donc parler de "suspension" et d'"adaptation" : "Uniquement du cas par cas en fonction de chaque situation locale." Ces suspensions de dessertes TGV pourront être "arrêtées, adaptées ou prolongées en fonction de l'évolution du trafic ou si le contexte perdurait".

Pour remplacer ces liaisons, la direction a cherché des alternatives en TER, avec des parcours plus longs. D'autres TGV pourront également faire des arrêts supplémentaires en compensation.