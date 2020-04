Coronavirus : des visières pour les Ehpad dans la Nièvre

Toujours trop peu de masques et de matériel de protection, alors que la France en est à sa quatrième semaine de confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Localement, des initiatives se créent pour pallier le manque. C'est le cas dans la Nièvre, où des visières sont fabriquées à destination des Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

600 visières à fabriquer

Derrière ce projet, le Département de la Nièvre, via son Service accompagnement au numérique (SAN) et plusieurs partenaires.200 visières ont déjà été livrées la semaine dernière, à l'hôpital de Nevers. L'idée à vite séduit les responsables de maisons de retraite, avec "19 demandes pour une livraison moyenne de 20 visières par établissement", indique le Département. Il faut y ajouter "d’autres demandes de l’hôpital de Nevers, de plusieurs pharmacies nivernaises et de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Nièvre". Soit un total de 600 visières "à réaliser dans les plus brefs délais".

Fabriquées sur des imprimantes 3D

Les Fablabs du Morvan (Luzy et Lormes), de Clamecy, de l’Ecocentre de Saint-Vérain, de l’APF d’Imphy et du Marault ont lancé la production des visières, sur 20 imprimantes 3D. Elles peuvent concevoir 200 visières par jour.