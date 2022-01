Coronavirus : deuxième année difficile pour l'Euroairport de Bâle-Mulhouse

L'Euroairport de Bâle-Mulhouse a accueilli 3,6 millions de passagers en 2021. Cela correspond à une hausse de 39% par rapport à 2020, mais à une baisse de 60% par rapport à 2019. L'épidémie a donc de nouveau eu une forte incidence sur le trafic de la plateforme trinationale, même si la levée des restrictions au printemps 2021 a permis aux vols de reprendre. Au second semestre, l’Euroairport a accueilli environ 60% des passagers de 2019, avec des pointes allant jusqu’à 80% les week-ends.

Face à la crise sanitaire, la plateforme a été contrainte de réduire drastiquement ses investissements, de diminuer ses frais de personnel avec du chômage partiel. L'Euroairport table sur 6.2 millions de passagers en 2022, soit 68 % de l’année 2019. Ce niveau de trafic devrait lui permettre de reconstituer progressivement ses capacités financières et d’investir à nouveau davantage.

Nouvelles mesures de réduction des nuisances sonores

De nouvelles mesures entrent en vigueur le 1er février 2022 à l'Euroairport pour réduire les nuisances sonores nocturnes de la plateforme. Les décollages sont interdits entre 23h et minuit. Les décollages et atterrissages d’avions particulièrement bruyants sont interdits entre 22 heures et minuit, ainsi qu’entre 5 et 6 heures.

