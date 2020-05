Coronavirus : Dijon, deux heures de parking offertes pour inciter les consommateurs à revenir en centre-ville

Opération Parking Gratuit du 2 au 30 juin 2020 ! Une opération initiée par la fédération des commerçants et artisans dijonnais "Shop In Dijon".

Fortement impacté depuis le 15 mars 2020, le commerce et l’artisanat sont, depuis l’annonce du Premier Ministre ce jeudi, sur la voie du retour à l’activité.

Shop In Dijon paie votre stationnement !

Pour accompagner ce retour dès le mardi 2 juin et jusqu’au mardi 30 juin, "Shop In Dijon" offre deux heures de stationnement en parking sous-terrain à toute personne ayant consommé en centre-ville. Une opération dont Shop in Dijon est coutumière mais qu'elle relance à l'occasion de la crise sanitaire.

Conservez votre ticket de caisse

Pour en bénéficier il faudra présenter votre ticket de caisse, à l’agence "Shop In Dijon" place Grangier. On vous remettra alors un ticket de parking chargé de 2 heures. Horaires de cette agence : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30.