Coronavirus Dordogne: pendant le confinement, la banque alimentaire poursuit ses distributions

Le 16 mars dernier, premier jour du confinement lié à l'épidémie du coronavirus, la Banque Alimentaire de Dordogne a baissé le rideau, mais dès le 17 au matin, les premiers bénévoles étaient là. Plus question pourtant des les exposer en pratiquant les fameuses " ramasses" dans les hypermarchés de Dordogne, il n'y avait donc que des produits secs dans les distributions (du riz ou des pâtes). Mais aujourd'hui, malgré le nombre un peu réduit de bénévoles ( 5 à 6) la distribution de produits frais a repris.

Les donateurs viennent au secours de la Banque Alimentaire

Métro a choisi d'amener ses produits frais jusqu'au site de la Banque Alimentaire à Marsac, et l'entreprise Sysco spécialisée dans la restauration collective , livre deux fois par semaine 400 à 500 kilos de produits frais à la Banque, de la viande, des produits laitiers et même des plats cuisinés. Et ça tombe bien car en cette période de confinement, la précarité s’accentue pour les plus démunis et les demandes des associations augmentent.