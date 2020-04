Coronavirus : drive, livraisons, bons d'achats, la débrouille des commerçants de la Loire face au confinement

Rue de la Résistance à Saint-Étienne, la porte des Croquelinottes est toujours fermée. Mais le travail a partiellement repris pour la librairie jeunesse. Grâce à un service de "click and collect" pour les petits Stéphanois en mal de lecture et leurs parents qui en ont assez de relire la même histoire. "Depuis mercredi dernier, le gouvernement avait dit c'était _possible pour les particuliers d'aller avec leur attestation retirer une commande dans un commerce_, du coup on a fait de la publicité autour de ça en proposant aux clients une sorte de drive", explique Thomas Vernet, le gérant.

Capacités d'adaptation

Pour passer commande, les clients peuvent consulter le site internet de la librairie, qui permet de voir quels livres sont en stock. Un site qui était peu utilisé par les clients locaux jusqu'ici, "90% des clients qui nous passent commande en ce moment disent qu'ils ne connaissaient pas notre site", précise le gérant. Les clients envoient ensuite leur demande par email. Le retrait des commandes est organisé sur des créneaux bien précis, et des mesures sanitaires sont évidemment prises : interdiction pour le client d'entrer dans le magasin, port de masque pour l'équipe de la librairie, commandes mutualisées si possible pour limiter les déplacements.

Le commerce à distance demande de grandes capacités d'adaptation. Et pas uniquement pour appliquer les mesures barrière. "On fait du conseil téléphonique ce qui n'est pas habituel, et de présenter des choses au client sans qu'il les voit, ça demande pas mal d'imagination et pour le client et pour nous", raconte Thomas Vernet. En une semaine, il a traité une centaine de commandes. D'autres librairies proposent ce type de service notamment les voisins des Croquelinottes, la librairie Forum. Certaines ont aussi ouvert des cagnottes de soutien, comme L'Une et l'Autre, autre librairie stéphanoise indépendante.

Des bons d'achats pour apporter un peu de trésorerie

Les commandes par téléphone, Rémi Villeneuve a bien essayé. Il est fleuriste à La Grand-Croix (Au Jardin Fleuri). "Nos fournisseurs ont rouvert depuis la semaine dernière donc on va se servir un petit peu, on y va à tâtons parce qu'il n'y a pas beaucoup de commandes", détaille l'entrepreneur qui a pourtant fait passer le message des livraisons possibles sur la page Facebook de son commerce. Rémi Villeneuve a aussi rejoint le réseau national Sauvons nos commerces, qui propose d'acheter sur internet des bons d'achats dans les commerces du réseau. À dépenser une fois que les boutiques auront rouvert. Dans la Loire, des boutiques textile, ou encore des restaurants ont rejoint ce réseau.

À plus petit échelle, c'est aussi ce que propose depuis ce mercredi l'Union des commerçants de Saint-Galmier. "C'est une demande auprès de la population, d'aide aux commerçants, de façon à leur permettre d'avoir quand-même un peu de trésorerie pendant toute cette période", commente Christian Becuwe, le président de l'union des commerçants baldomériens. Les bons d'achats seront utilisables dès la réouverture des commerces et _"jusqu'au 31 décembre 2020_", précise-t-il. Christian Becuwe espère que les Baldomériens seront aussi solidaires que l'an dernier : une cagnotte en ligne lancée par l'Union des commerçants avait permis de récolter plusieurs milliers d'euros pour maintenir l'épicerie de la commune, alors qu'une banque voulait racheter les locaux pour y ouvrir une agence.