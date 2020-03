Coronavirus : des kits d'hygiène bientôt distribués dans les bidonvilles de l'agglomération nantaise

Pour faire face au coronavirus, des mesures sont mises en place depuis quinze jours dans les bidonvilles de l'agglomération nantaise. Des savons ont notamment été distribués. Et des kits d'hygiène vont l'être dans les jours à venir.

Les populations les plus vulnérables sont particulièrement exposées au coronavirus. Parmi elles, la population rom. Dans l'agglomération nantaise, plus de 2000 personnes vivent dans une bidonville. Les autorités en ont recensé une quarantaine à travers neuf communes (Nantes, Couëron, Rezé, Orvault, Carquefou, Saint Luce, Saint-Herblain, Bouguenais et Vertou).

Plus de 3000 savons récupérés et distribués

Depuis quinze jours, l'Etat, les collectivités et les associations se mobilisent dans ces campements où la promiscuité ne fait pas bon ménage avec les mesures de distanciation sociale prônées par le gouvernement. "Dans ces bidonvilles, nous avons distribué trois savons par famille la semaine dernière", précise Cécile Coutant de l'association Les Forges Médiation. L'accès à l'eau a également été amélioré. "Des points d'eau ont été installés sur tous les campements ainsi que des bennes à ordures", reconnait Marie-Hélène Nédélec, en charge des hébergements spécifiques à Nantes Métropole.

Près de 6000 kits d'hygiène commandés

Pour venir en aide à ces femmes et ces hommes précaires, Nantes Métropole s'apprête également à commander près de 6000 kits d'hygiène. A l'intérieur, du savon, des mouchoirs et du gel douche. Tous seront prochainement distribués sur ces campements.

Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas suspect de coronavirus sur l'ensemble des bidonvilles nantais - Marie-Hélène Nédélec

L'autre chantier, c'est désormais d'éviter le décrochage scolaire des enfants qui vivent dans ces bidonvilles. "Il n'y a pas d'internet et donc pas de cours disponibles", conclut Marie-Hélène Nédélec.