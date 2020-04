Coronavirus économie Sarthe : l'activité de l'imprimerie Brodard et Taupin à La Flèche repart à 70%

L'imprimerie Brodard et Taupin à La Flèche avait fermé le 20 mars dernier, non pas à cause du confinement du au coronavirus, mais faute de commandes. En cette mi-avril, le carnet de commandes est de nouveau plein. L'imprimeur va notamment sortir le dernier ouvrage de Guillaume Musso et de nombreux livres de poche.

Une reprise en toute sécurité

"Seulement 70% des salariés" vont reprendre le travail ce mardi" souligne la directrice de l'imprimerie Virginie Hamm Boulard. "Ils auront tous des masques et ça sera obligatoire. Il y aura aussi du gel hydro-alcoolique sur tous les postes de travail. Ils seront répartis par équipe entre le matin et le soir, et ils travaillent dans la totalité de l'atelier qui fait plusieurs centaines de mètres carrés. On a mis également des espaces de sécurité au niveau de la pointeuse avec également des marquage au sol".

Il faut relancer les rotatives

"Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour relancer les machines" poursuit la directrice de l'imprimerie Virginie Hamm Boulard. "Depuis l'arrêt de la production, il y a eu une permanence deux fois par semaine pour redémarrer certaines machines à vide, notamment notre rotative, car c'est une machine qui ne supporte pas d'être à l'arrêt trop longtemps. Il a fallu notamment graisser les systèmes mécaniques".

Guillaume Musso © Radio France - France Bleu

De gros tirages

"On a de nouveau un carnet de commandes bien rempli souligne la directrice de l'imprimerie Virginie Hamm Boulard. "On a les gros tirages habituels de cette période, d'auteurs connus comme Guillaume Musso. Ils ont été maintenus pour le moment pour une sortie avant l'été. Et puis sur la partie livre de poche, on a beaucoup de réimpression qui avaient été stoppées. Le carnet est bien rempli avant d'attaquer les nouveautés. Sur les nouveautés en poche, les éditeurs sont encore en train de réfléchir à leur stratégie. Car même si les librairies redémarrent au mois de mai, toutes les nouveautés qui avaient été prévues sur le printemps ne vont pas arriver en même temps. On sait déjà que certains titres ont été repoussés à l'automne, d'autres à la fin de l'année, et d'autres encore en 2021. Du coup, pour nous, on a une production sur tout le mois de mai, mais après on a peu de visibilité. Sur le mois de mai, on devrait produire eux millions d'exemplaires en livre de poche".

Il va falloir stocker certains ouvrages

"Avec ce redémarrage, nous allons aussi devoir travailler différemment" poursuit la directrice de l'imprimerie Virginie Hamm Boulard. D'habitude, nous ne stockons jamais les ouvrages que nous produisons. Nous livrons dans les 24 à 48h00 suivant la production. Mais là nos clients nous ont demandé d'en stocker une partie, donc on est en train de faire de la place dans nos ateliers ce qui est assez compliqué".

L'imprimerie en chiffres