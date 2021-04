Coronavirus : elle envoie un .. savon à Jean Castex et Olivier Véran !

Emilie Cassard vient d'envoyer par la Poste un savon, à Jean Castex et Olivier Véran

Elle vient d'envoyer par la Poste un savon, à Jean Castex et Olivier Véran ! "Un savon miel lavande pour rappeler à Jean Castex ses origines du Sud "! A Roquemaure, Emilie Cassar a fait passer le message, à sa façon, au gouvernement. Comme d'autres savonniers français, elle voudrait en finir avec ce paradoxe : en pleine crise sanitaire, elle fabrique, justement, le produit de base pour éviter les bactéries, éviter les virus. Et pourtant, elle ne peut plus les vendre ! Pas considérés comme essentiels, les savonniers ! "_Les savonneries artisanales comme la mienne proposent des alternatives cohérentes aux problématiques sanitaires (..) nos boutiques sont fermées, alors que le savon est en libre accès dans les hypermarché_s".

Un savon miel lavande pour rappeler à Jean Castex ses origines du Sud Copier

Le premier message est de "faire reconnaître le savon comme produit essentiel. Le code que nous donne la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ne nous permet pas de vendre. Nous avons le droit de fabriquer mais pas de vendre. Comme nous avons l'autorisation de fabriquer nous n'avons pas d'aide (NDLR : financière)"

"Nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'une réouverture dès maintenant est impossible. Mais s'il devait y avoir encore un nouveau confinement (un quatrième), nous aimerions la prochaine fois pouvoir rester ouverts" Emilie Cassar, au micro FB Gard Lozère

Nous savons qu'une réouverture dès maintenant est impossible. Mais s'il devait y avoir encore un nouveau confinement (un quatrième), nous aimerions la prochaine fois pouvoir rester ouverts" Emilie Cassar Copier

Emilie Cassar vend normalement ses savons sur les marchés de Roquemaure et Villeneuve-les-Avignon. Sa boutique en ligne de savons artisanaux s'appelle "Côté Bulle". Pour la petite histoire, le Ministre de la Santé a pour sa part reçu un savon "menthe poivrée romarin" qui "plaît beaucoup aux clients masculins !"