Emmanuel Macron espère un "nouveau modèle de croissance et de prospérité" pour l'après confinement

Le président de la République veut définir "un nouveau modèle de croissance et de prospérité" pour l'après confinement. Lors de la traditionnelle cérémonie du muguet du 1er-Mai à l'Élysée, ce samedi, Emmanuel Macron a évoqué un "deuxième temps" de la relance, avec des concertations cet été.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron lors de la traditionnelle cérémonie du 1er mai à l'Élysée

S'il n'a pas évoqué les différents défilés bien fournis du 1er-Mai, journée internationale des travailleurs, Emmanuel Macron est revenu sur la période d'après-confinement ce samedi, lors de la traditionnelle cérémonie du muguet à l'Élysée. Dès lundi, la France entre dans la première phase du déconfinement progressif, selon le calendrier annoncé par le chef de l'État, cette semaine. Pour Emmanuel Macron, les étapes successives qui débuteront le 19 mai (réouverture des terrasses, cinémas, musées et commerces jugés non essentiels) "vont nous conduire ensemble à définir un nouveau modèle de croissance et de prospérité". Le chef de l'État a indiqué que des concertations seront menées cet été pour mener à bien un "deuxième temps" de la relance.

Les Français "vont aspirer à retrouver l'art de vivre à la française, à la convivialité", Emmanuel Macron

Le président de la République espère qu'une fois le déconfinement bien amorcé, les Français-es consomment de nouveau auprès des commerces jusqu'ici fermés, que le commerce local soit privilégié. Devant les représentants de l'agroalimentaire, Emmanuel Macron a indiqué que "cette prospérité doit aider à produire en France dans les secteurs qui sont les vôtres, à retrouver un maillage sur le territoire". Il juge non souhaitable "une prospérité mal maîtrisée qui détricoterait les territoires, les défiguerait et bousculerait les chaînes de valeurs".

Devant une cinquantaine d'invité-e-s, le chef de l'État a affirmé que ce redémarrage économique serait utilisé "pour aller plus loin sur l'apprentissage". Il a également évoqué la proposition de loi du député Grégory Besson-Moreau sur la loi Egalim 2. Débattue en juin, elle doit faire suite à la première loi Egalim qui porte sur la répartition de la valeur ajoutée entre producteurs et grandes surfaces. Cette loi, adoptée en 2018, n'a pour l'instant pas produit les effets escomptés, selon Emmanuel Macron. "Il nous faut franchir une nouvelle étape pour une plus juste répartition de la valeur", a-t-il plaidé.

Emmanuel Macron a par ailleurs profité de cette cérémonie pour faire une allusion masquée à la prochaine élection présidentielle de 2022 et son mandat. "La fleur du muguet dure cinq ans, elle est quinquennale et ne produit pas totalement de fleurs les deux premières années", s'est-il amusé avant de conclure "je n'irai pas plus loin" dans la comparaison.