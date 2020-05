Coronavirus : en Alsace, l'appel à l'aide du fabricant de pain d'épices Fortwenger

Le message a été posté sur Facebook le vendredi 15 mai. "Fortwenger a connu de nombreuses crises depuis sa création en 1768, mais là l'entreprise est durement touchée", explique le directeur de l'entreprise qui produit du pain d'épices à Gertwiller (Bas-Rhin) et Ensisheim (Haut-Rhin).

"Le tourisme est en berne, seules deux de nos boutiques sur six sont ouvertes (Gertwiller et Roppenheim), notre musée est fermé et nous ne savons pas quand cela redémarrera", poursuit Steve Risch. "Tous les salariés se joignent à moi car nous avons besoin de vous. Nous vous proposons de nous aider en passant une commande sur notre site internet (...) _Merci de nous aider à soutenir l'économie locale_, de nous aider à maintenir nos emplois en Alsace".

Ça fait chaud au coeur

En quelques jours, le message a été partagé près de 10.000 fois. "Ça fait chaud au cœur", se réjouit le fabricant de pain d'épices. Il faut dire que Fortwenger fait patrie du patrimoine gastronomique alsacien. "Nous avons eu plus de 1.700 commandes en lignes depuis ce message, c'est énorme pour la vente en ligne. Continuez à nous soutenir !".

Le fabricant de pain d'épices a réalisé 97% en moins de chiffres d’affaires en avril par rapport au même mois l’an dernier. Et la baisse devrait atteindre 70% en mai. L’entreprise compte 70 salariés à temps complet, 90 % sont actuellement au chômage partiel. "L'entreprise n'est pas en péril, parce que nous avons réalisé un très bon Noël", précise Steve Risch, "mais nous ne pouvons plus investir, l'horizon est noirci, nous n'avons de visibilité pour Noël prochain".