Coronavirus : en Alsace, peu de marchés de Noël c'est peu de touristes

Certains restaurateurs et commerçants alsaciens, déjà affaiblis par la crise sanitaire, "ne se relèveront pas" suite à l'annulation de marchés de Noël.

Entre annulations et modifications des marchés de Noël, les restaurateurs et commerçants alsaciens subissent un nouveau coup dur.

"A Strasbourg, certains diront qu'il n'y a pas d'annulation du marché de Noël, mais pour moi un marché de Noël sans chalets, c'est des illuminations dans une ville et c'est tout", explique Yoann Abitbol, chef du restaurant Bistrot et Chocolat. A Strasbourg comme ailleurs en Alsace, les restaurateurs et commerçants craignent une saison catastrophique.

"Certains ne se relèveront pas"

"J'avoue que le confinement, le règlement sanitaire, le carnet de contact, le gel, les séparateurs, plus le couvre-feu, plus l'annulation du marché de Noël : à un moment donné c'est fatiguant", soupire Yoann Abitbol. Pour Bistrot et Chocolat, le marché sans chalets de Noël c'est 30 à 35% de chiffre d'affaires en moins.

Certains de ses collègues ont en plus fait des emprunts, qu'ils n'arrivent aujourd'hui pas à rembourser : "certains ne se relèveront pas", insiste le restaurateur. Lui va réaménager ses horaires, mettre du personnel en chômage partiel et refaire de la vente à emporter pour tenir, au moins cet hiver.

Un impact sur le tourisme en Alsace

"Noël en Alsace, ce ne sont pas que les dix plus gros marchés, ce sont des centaines de marchés qui durent parfois une journée, ces marchés de villages qui font tout le charme de la période hivernale. Sans eux, il y aura un impact sur la fréquentation touristique", insiste Max Delmond, président d'Alsace Destination Tourisme (ADT), l'agence de développement touristique d'Alsace.

Les conséquences pourraient même se faire sentir sur le long terme : "Cette période, c'est aussi un marqueur territorial, on prépare finalement la notoriété des vacances en Alsace pour l'été suivant."

Le président d'ADT cherche désormais des solutions pour animer les centres-villes alsaciens, tout en respectant les mesures sanitaires imposées par l'épidémie de Covid-19