Coronavirus : en Berry, les bars, restaurants et cinémas craignent de lourdes conséquences économiques

Ce dimanche, pas de café en terrasse. Pas de séance de cinéma non plus. Et pas de repas de famille au restaurant. Depuis ce dimanche minuit, les bars, les restaurants, les discothèques ou encore les cinémas ferment leurs portes. Une obligation après les annonces du Premier ministre Edouard Philippe, samedi soir. Des mesures drastiques indispensables pour lutter contre la propagation du coronavirus en France. "Je n'ai même pas attendu minuit pour fermer les portes. J'ai demandé à la clientèle de quitter l'établissement et j'ai tout laissé en plan. J'ai craqué, j'ai pleuré", témoigne Nicolas Pernot, gérant du bar "Sans Chichi", une institution à Châteauroux. "Ça ne fait même pas deux ans que j'ai repris le bar, on voit tous ses projets s'effondrer en l'espace de trois minutes", ajoute-t-il sur l'antenne de France Bleu Berry. Mais il comprend cette décision : "c'est dur, mais il faut malheureusement en passer par là pour endiguer l'épidémie".

De lourdes conséquences économiques redoutées

Nicolas Pernot s'interroge sur l'avenir et les prochaines semaines. "J'envisageais de prendre quelqu'un pour la saison, j'ai embauché quelqu'un pour un petit contrat de 10 heures le week-end, je vais être obligé de tout annuler. Il y a l'électricité, l'eau, les fournisseurs, la SACEM, la TVA, l'URSSAF... Toutes ces charges, il faut qu'on trouve une solution", prévient le gérant du bar "Sans Chichi" à Châteauroux.

Je vais téléphoner à mes créanciers et envoyer des mails pour geler les comptes. Je vais tout bloquer.

Également invité de France Bleu Berry ce dimanche matin, le président de la CCI de l'Indre fait lui aussi part de son inquiétude. "Beaucoup d'hôtels et restaurants sont en difficulté. La fermeture complète, c'est une annonce catastrophique. Ça va être très compliqué pour beaucoup d'établissements. Même si on aide au niveau des salaires, il y a toujours des frais fixes comme le loyer, les taxes. Même en les reportant ou les étalant, le chiffre d'affaire qui n'est pas fait aujourd'hui ne sera pas fait demain. Il faudrait une période blanche sur la partie salaires, taxes et impôts. Ça va être très compliqué au niveau de la trésorerie", prévient Jérôme Gernais sur France Bleu Berry.

Au cinéma CGR de Bourges, la fréquentation faisait déjà grise mine depuis le début du mois de mars. "Samedi 14 mars, on a fait seulement 600 entrées alors qu'en temps normal, on en aurait fait 2500", explique Devy Thuillier, le patron du cinéma CGR de Bourges. Les reports des sorties de films se sont multipliés ces dernières semaines, notamment le dernier James Bond. Pour la vingtaine de salariés du cinéma, c'est donc l'incertitude pour les prochains jours. "On va avoir un chiffre d'affaire en nette baisse. Tout l'argent qui ne rentre pas maintenant, on ne le rattrapera pas plus tard", ajoute-t-il.