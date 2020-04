Coronavirus : en Bretagne, Emmanuel Macron rend hommage aux salariés "qui permettent de nourrir le pays"

Après avoir présidé le Conseil des ministres, Emmanuel Macron est arrivé peu après 15h30 ce mercredi après-midi au Groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Roué, à Cléder dans le Finistère. Pour son sixième déplacement depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, le chef de l'État a visité les serres et a échangé avec les professionnels mobilisés en cette période de confinement.

Emmanuel Macron a notamment rendu hommage aux exploitants et aux salariés "qui permettent de nourrir le pays, la chaîne agro-alimentaire a tenu, je remercie donc toutes les TPE/PME qui ont été là".

L'alimentation et l'agriculture ont été au rendez-vous. (...) Tout le monde a joué le jeu de manière formidable. - Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat a salué "des salariés courageux qui parfois avaient peur et qui sont venus". Les propriétaires de l'exploitation, Thierry et Jean-Marc Roué, cultivent sans pesticides et produisent environ 2.500 tonnes de tomates par an. "La crise du Covid n'a pas d'impact sur notre marché jusqu'à présent", a indiqué ce mercredi Jean-Marc Roué. Pour le maraîcher, la visite du chef de l'Etat "est une reconnaissance pour les salariés".

L'activité de l'exploitation bretonne se poursuit en effet "grâce au recrutement de personnel par l'intermédiaire de la plate-forme Desbraspourtonassiette, lancée par l'Association nationale des employeurs agricole (Anefa), affiliée à la FNSEA", selon la présidence.

Soutien également au personnel des magasins

Le chef de l'État rejoint maintenant le magasin Super U de Saint-Pol-de-Léon pour une "présentation du partenariat engagé avec les producteurs locaux". Il doit également rencontrer des salariés et "des volontaires assurant la distribution alimentaire", précise l'Élysée.

La région de Saint Pol-de-Léon est spécialisée dans la culture de l'artichaut, du chou-fleur et des fleurs coupées.

Mercredi matin, selon nos confrères du Télégramme, les services municipaux ont effacé quelques tags hostiles au chef de l'Etat, tracés sur la chaussée et sur le mur du Super U.