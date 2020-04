Coronavirus : en Charente-Maritime, ils posent nus pour sauver leurs hôtels

Durement impactés par l'épidémie de Covid-19, des hôteliers de Châtelaillon-Plage se mettent à nu pour alerter les pouvoirs publics et réclamer la requalification de la crise en catastrophe naturelle.

Alors que 32% des hôtels-restaurants des deux Charentes risquent la faillite en raison de l'épidémie de coronavirus, des professionnels du tourisme situés à Châtelaillon-Plage ont décidé de poser nus pour interpeller notamment les assurances.

"La démarche est simple, on risque tous d'y laisser notre fond de commerce et de finir réellement à poil !"

"Après la pandémie sanitaire, on risque la pandémie économique"

A l'instar de Frédéric Lelong, le patron de l'hôtel d'Orbigny à Chatelaillon-Plage, sept autres propriétaires d'établissement touristiques ont enlevé le haut et le bas "pour ne pas se retrouver sur la paille". "Nous sommes des saisonniers, on travaille cinq mois de l'année où l'on va réaliser 75% de notre chiffre, l'épidémie est arrivée au moment où l'on devait repartir et renflouer notre trésorerie donc là, c'est la catastrophe !"

"Les assurances nous disent que ce cas de figure, une pandémie, n'est pas couvert et garanti par les contrats que nous avons souscrits donc c'est la douche froide"

Ces entrepreneurs lancent une pétition pour demander à l'Etat la requalification de la crise en catastrophe naturelle afin que les pertes de trésorerie soient amorties. Jusqu'à présent, face à la crise que traversent les professionnels de l'hôtellerie-restauration, l'exécutif a proposé un report de six mois des charges sociales et fiscales. "C'est une mort à petit feu, confie Frédéric Lelong, car comment allons-nous payer les échéances dans six mois si nous n'avons pas pu renflouer nos caisses durant la période estivale?"