Coronavirus en Dordogne : 25 kilomètres de tissu pour réaliser des masques citoyens

L’opération a démarré voilà deux semaines. Dans chacun des 25 cantons de Dordogne, les conseillers départementaux distribuent le matériel nécessaire à la confection de masques en tissu. De nouveaux kits pour les couturières et les couturiers bénévoles ont été attribués ce lundi. En tout, ce sont 25 kilomètres de tissu, près de 10 000 bobines de fil et 300 kilomètres d’élastique qui ont été mis à disposition des bénévoles par le conseil départemental aboutissant à la création de 500 000 masques grand public en tissu distribués par les élus. Il y a encore des kits disponibles. Si vous voulez participer à cette opération, envoyez un mail à l’adresse suivante: masquescitoyens@dordogne.fr ou appelez le 05 53 02 20 52 pour vous inscrire et bénéficier d’un kit contenant tout le matériel pour confectionner une trentaine de masques.