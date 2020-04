Coronavirus en Dordogne : au moins 93 millions d'euros de pertes pour la filière touristique

On se doutait que le confinement imposé par le coronavirus aurait de grosses conséquences pour la filière tourisme en Périgord. le Comité départemental de tourisme de la Dordogne avance un premier chiffre : près de 93 millions d'euros pour les seuls mois de mars, avril et mai.

A partir des données de 2019

Pour y parvenir le CDT a étudié les données de 2019. L'année dernière, sur les mois de mars, avril et mai, les retombées économiques étaient de 49.530.822 euros pour l'hébergement marchand, et 43.369.830 euros pour l'hébergement non-marchand. Soit un total de 92.900.632 euros, représentant 12,66% des retombées annuelles de 2019.

Un montant basé sur les dépenses moyennes

Ce montant est calculé sur une dépense moyenne en Dordogne qui comprend l'hébergement, les achats alimentaires, la restauration, les loisirs, les achats de biens durables, et le transport au sein de la région. Une dépense estimée à 67 euros par jour et par personne en hébergement marchand, et à 29,90 euros par jour et par personne en hébergement non-marchand.

Des pertes dont le montant pourrait être encore plus important. Pour le mois de mars en effet, seuls les hôtels ont été comptabilisés. Il manque les campings, les meublés ou encore les chambres d'hôtes.