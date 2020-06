Coronavirus en Dordogne : aucune entreprise n'a demandé une baisse des salaires pour éviter les licenciements

La compagnie Ryanair, le journal l'Equipe, ou le Stade-Toulousain veulent négocier ou ont déjà négocié des baisses de salaires à cause du coronavirus En Dordogne aucune entreprise périgourdine n'a encore demandé de telles baisses, et le Medef-24 assure qu'il n'est pas question de licencier

Baisser les salaires pour sauver les emplois : c'est le marché que certains patrons ont proposé à leurs salariés, à cause de l'effondrement de leur activité. La compagnie Ryanair, le groupe Derichebourg (un sous traitant d’Airbus) et le journal l’Equipe réclament des baisses de salaires ou des suppressions de RTT pour maintenir les emplois. Plusieurs clubs sportifs professionnels ont également négocié une réduction des salaires, comme l'Olympique de Marseille et le Stade Toulousain, et la ministre du Travail Murielle Pénicaud conseille aux patrons d'utiliser les accords de performance collective (APC) créés par les ordonnances-Travail de 2017, pour négocier ces baisses de salaire. Aucune négociation de ce genre n'est engagée en Périgord.

Les ordonnances Macron de 2017 permettent un chantage au licenciement - Pierre Courrèges-Clercq, secrétaire départemental de Force-Ouvrière

Le secrétaire départemental de Force-Ouvrière Pierre Courrèges-Clercq n'a reçu pour le moment aucune demande de négociation de ce genre en Dordogne, mais pour lui "le risque existe [...] c'est ni plus ni moins qu'un chantage au licenciement. Peut-être que des entreprises au niveau national vont vouloir négocier, mais ce n'est pas le cas en Périgord. Les ordonnances Macron de 2017 permettent effectivement de conclure des "accords de performance" en mettant des baisses de salaire dans la balance."

Les patrons du Périgord ne veulent surtout pas licencier - Jean-François Cros du Médef-Périgord

Au Medef-Périgord, le "Numéro 2" Jean-François Cros assure que les patrons périgourdins ne veulent surtout pas licencier leurs salariés : "nous voulons _préserver nos équipes et nos compétences, pour les remettre au travail si la conjoncture le permet_. Surtout pas nous en séparer !" Le Médef plaide plutôt, en Dordogne comme à Paris, pour un partage du coût de la baisse d'activité entre les entreprises et l'état "on propose de baisser le temps de travail en maintenant les salaires : 60% à la charge de l'entreprise et 40% à la charge de l'état : ça coûtera moins cher que de payer un chômeur."

Le Medef revendique un millier de patrons adhérents en Dordogne, représentant 60% des emplois salariés.